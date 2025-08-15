Mujer fue lesionada con arma traumática durante un atraco en Cartagena

En la avenida El Lago, en jurisdicción del barrio Chino sobre las 4:30 am, se presentó un intento de hurto a una mujer de 23 años, quien, durante el forcejeo, resultó lesionada con un arma de letalidad reducida (traumática), siendo trasladada a un centro asistencial, donde fue atendida por galenos de turno.

La Policía Nacional, verificó cámaras de seguridad en el sector para identificar y capturar a uno de los presuntos responsables quien quedó a disposición de la fiscalía. Una segunda persona se encuentra prófuga de la justicia.

Por su parte, la víctima está fuera de peligro.