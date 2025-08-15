Cartagena

Mujer fue lesionada con arma traumática durante un atraco en Cartagena

Los responsables huyeron del lugar y permanecen prófugos de la justicia

Colprensa

Colprensa

En la avenida El Lago, en jurisdicción del barrio Chino sobre las 4:30 am, se presentó un intento de hurto a una mujer de 23 años, quien, durante el forcejeo, resultó lesionada con un arma de letalidad reducida (traumática), siendo trasladada a un centro asistencial, donde fue atendida por galenos de turno.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Policía Nacional, verificó cámaras de seguridad en el sector para identificar y capturar a uno de los presuntos responsables quien quedó a disposición de la fiscalía. Una segunda persona se encuentra prófuga de la justicia.

Por su parte, la víctima está fuera de peligro.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad