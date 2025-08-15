‘Los Macabritos’ de Cartagena realizarán gira nacional con su innovador “Rock Picotero”

La agrupación cartagenera ‘Los Macabritos’, uno de los ganadores de la convocatoria ‘Cartagena Ciudad de Derechos, Circulación Nacional e Internacional’, llevarán durante este mes de agosto su propuesta musical a cuatro ciudades del Caribe colombiano.

Conformada por Neykin Cervera (guitarra y voz), Norbey Cervera (bajo y voz), Leonardo Tatis (trompeta, guitarra y voz) y Jhon Monsalve (batería), la banda presentará su proyecto “Rock Picotero” en Montería, Lorica, Barranquilla y Sincelejo con los estímulos de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC).

Desde su creación en 2016, Los Macabritos han desarrollado un sonido único que fusiona las raíces musicales afrocaribeñas con la energía del rock.

“Nuestra música es el resultado de una exploración sin prejuicios por las sonoridades del Caribe, creando un rock con contexto local y discurso propio”, explica Norbey Cervera, bajista del grupo. Esta gira representa para ellos la oportunidad de conectar con nuevas audiencias y fortalecer los lazos artísticos en la región.

“Estos proyectos, que honran nuestras raíces, representan esa Cartagena que se atreve a innovar sin olvidar de dónde viene”, dijo Dumek Turbay, alcalde mayor de Cartagena.

“Para cualquier artista, llevar su música a nuevos escenarios significa abrir puertas a oportunidades, intercambios y crecimiento”, comenta Cervera. La banda no solo busca presentar su trabajo, sino también crear una audiencia comprometida y establecer conexiones con otros artistas que permitan proyectar su carrera. Cada presentación será un espacio para demostrar cómo el rock puede dialogar con la tradición musical caribeña.

“Apoyar la circulación de nuestros artistas es fundamental para consolidar a Cartagena como una ciudad que reconoce y promueve su talento creativo”, señaló Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Sobre la convocatoria

El proyecto ‘Gira Rock Picotero’, de Los Macabritos, hace parte de las propuestas beneficiadas por la convocatoria ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’ que destinó $1.000 millones de la Ley de Espectáculos Públicos a la circulación artística.