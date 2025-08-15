Los alcaldes más importantes del país se reunieron en Cartagena con una delegación estadounidense

En el Palacio de La Aduana, sede de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, el alcalde Dumek Turbay recibió a una delegación del Gobierno de Estados Unidos, liderada por el embajador John McNamara, el senador republicano Bernardo ‘Bernie’ Moreno y el senador demócrata Rubén Gallego, quienes conversaron con los mandatarios de las principales ciudades del país.

Al alcalde Dumek Turbay lo acompañaron sus homólogos Federico Gutiérrez (Medellín), Carlos Fernando Galán (Bogotá), Alejandro Eder (Cali) y Ana María Aljure, como delegada de la Alcaldía de Barranquilla.

El principal objetivo de la reunión de trabajo fue el de fortalecer los lazos de cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, mediante la promoción de iniciativas conjuntas en inversión extranjera, desarrollo urbano sostenible, gobernanza local, seguridad hemisférica y diplomacia económica, con énfasis en Cartagena como epicentro estratégico para la región Caribe.

“Estamos honrados y felices como ciudad, como región, de poder contar con esta visita tan importante de altos representantes de Estados Unidos, un aliado estratégico, desde siempre, del desarrollo de Colombia. Y nos entusiasma, como alcaldes, quienes desde el poder local estamos apostándole tanto a Colombia, sentir que contamos con el apoyo de Estados Unidos”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, el senador por Ohio, Bernie Moreno, expuso: “Desde Estados Unidos consideramos que el futuro democrático de Colombia lo liderarán los alcaldes; por eso queremos seguir siendo los principales socios comerciales y aliados estratégicos de las regiones de Colombia. Y eso nada ni nadie lo va a romper”.

El senador demócrata Rubén Gallego reforzó la invitación diplomática para fomentar lazos entre Estados Unidos y Colombia, por lo que reiteró la invitación a los alcaldes del país de “seguir trabajando en el desarrollo de sus regiones dando por sentado todo el apoyo que necesiten de Estados Unidos, especialmente en economía y seguridad”.

”Cartagena, ciudad puerto: seguridad y maldición”

Con respecto a la seguridad, Dumek Turbay destacó que Cartagena, como principal ciudad puerto del país y la cercanía geográfica con el Canal de Panamá, la cual brinda potencialidades estratégicas y logísticas, “contar con el apoyo del gobierno estadounidense es clave, frente a la imperiosa necesidad de luchar contra el crimen junto a todos los actores posibles”.

“Los beneficios de ser una ciudad puerto a veces representan una maldición, pues el tráfico de toda índole que usa los puertos provoca graves afectaciones en la seguridad, en cuanto al narcotráfico, los sicariatos y todos los delitos vinculados al tráfico que sale por el mar. Por ello, estamos muy interesados en todo el apoyo que podamos contar de Estados Unidos en todo tipo de estrategias para poder neutralizar estas amenazas”, indicó Turbay.

Y agregó: “Las ciudades de Colombia necesitan el mayor respaldo para la resolución de problemas y en sus búsquedas de desarrollo. No queremos sentirnos solos, queremos trabajar de la mano desde las regiones y echando para adelante, incluyendo el respaldo del gobierno Nacional”.

El alcalde paisa Federico Gutiérrez indicó que “hay que dejar de lado toda dinámica que busque alejarnos de aliados como Estados Unidos. Tenemos que seguir manteniendo la democracia y este encuentro con la delegación de Estados Unidos da esperanza, pues podemos decir que ‘no estamos solos’”.

Y prosiguió: “por eso, frente a toda percepción de que haya más retrocesos en múltiples ámbitos de nuestro país, agradecemos este espacio liderado por el alcalde Dumek Turbay para fortalecer lazos con aliados tan necesarios como los estadounidenses”.

En sintonía, los alcaldes Carlos Fernando Galán y Alejandro Eder, resaltaron la importancia de conformar un bloque aliado, conformado por alcaldes y gobernantes regionales, para tejer lazos estratégicos con Estados Unidos, “el aliado más importante de Colombia, en materia de seguridad y comercio”.

Principales conclusiones del encuentro

Los alcaldes y la delegación estadounidense se comprometieron a establecer canales directos de diálogo entre legisladores estadounidenses y autoridades locales colombianas.

Además, identificar oportunidades de inversión y cooperación en áreas como infraestructura, innovación tecnológica, seguridad energética y turismo sostenible. También, explorar mecanismos de fortalecimiento institucional a nivel local con apoyo del Congreso de EE. UU.

Por otro lado, la estructuración de equipos de trabajo bilaterales para intercambiar buenas prácticas sobre gobernanza, desarrollo económico y transformación digital; e impulsar acciones para la integración de la región Caribe colombiana en estrategias hemisféricas de desarrollo sostenible.

Otras de las temáticas abordadas fueron diplomacia económica y relaciones exteriores, inversión extranjera directa y alianzas público-privadas, innovación tecnológica y transformación digital, seguridad energética y cooperación en transición energética.

Además, fortalecimiento de gobiernos locales, turismo sostenible y desarrollo urbano, inclusión social y migración, y seguridad hemisférica y lucha contra el crimen organizado.