La María celebra la pavimentación de la calle Santa María de los Ángeles

El mandatario no se limitó al acto protocolario: caminó junto a los vecinos, saludó a los adultos mayores, abrazó a los niños y volvió a pronunciar su frase que se ha vuelto lema en las inauguraciones de obra: “Adiós al barro”.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Tengo un cariño muy especial por este barrio. Esta obra es una de las mayores transformaciones sociales que podemos hacer, y quiero seguir trabajando para mejorar también el escenario deportivo cercano. Aquí se adelantan otras obras para la comunidad”, afirmó Arana, señalando que el objetivo no es solo pavimentar calles, sino construir espacios de unión y convivencia.

Una calle que une fe, deporte y comunidad

La Santa María de los Ángeles no es cualquier vía: conecta el templo del sector con el escenario deportivo local, creando un corredor natural para la fe, el deporte y la vida comunitaria. La intervención se ejecutó a través del Comité de Participación e Inversión (Compi) y con la activa colaboración de los habitantes.

La obra tuvo una inversión total de $208.739.809, de los cuales $185.732.809 fueron aportados por la Gobernación de Bolívar y $23.007.000 por la comunidad, un modelo que, según las autoridades, fortalece el sentido de pertenencia y compromiso ciudadano.

Andrés Betancourt, director de Participación Ciudadana y Acción Comunal, resaltó que el impacto trasciende lo físico:

“Esta pavimentación no solo mejora la movilidad; fortalece la cohesión social y dignifica la calidad de vida de las familias de La María”.

La voz de los vecinos: 80 años esperando

Para Rafael Santos Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal, la calle pavimentada es un símbolo de resistencia y trabajo colectivo.

Así mismo, Rosa Urueta, habitante del barrio desde hace más de siete décadas, no ocultó su emoción:

“Pensé que me iba a morir sin ver esta calle pavimentada”, dijo con lágrimas en los ojos, recordando las veces que el proyecto se quedaba en promesas.

El compromiso que sigue

La pavimentación de la Santa María de los Ángeles es parte de la estrategia de la Gobernación de Bolívar para intervenir de manera integral los barrios de Cartagena y los municipios del departamento. Bajo el lema “Adiós al barro”, el gobernador Arana ha impulsado obras que no solo transforman la infraestructura, sino también la vida comunitaria.

“No se trata solo de cemento, sino de dignidad, de que los niños puedan jugar sin ensuciarse, de que las familias caminen con seguridad, de que los adultos mayores lleguen tranquilos a la iglesia. Este es el Bolívar que estamos construyendo”, concluyó el mandatario.

Con la calle inaugurada y la banda de paz despidiendo a las autoridades, La María celebró no solo el fin de una espera de más de 80 años, sino también el inicio de una nueva etapa de orgullo y cohesión barrial.