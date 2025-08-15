“La independencia judicial es garantía para los ciudadanos”: presidente de Corte Suprema de Justicia

Cartagena

En el marco del décimo Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI que se desarrolla en Cartagena, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Octavio Tejeiro, manifestó que cuantas menos interferencias haya en la toma de decisiones de los jueces, más garantizada está la justicia en el país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En su intervención, el magistrado destacó que la racionalidad, la idea de democracia, el respeto al otro y las diferencias deben prevalecer en un escenario democrático como el que se avecina.

“La independencia de los jueces es una garantía de los ciudadanos, es una garantía de la sociedad. Cuanto más independiente es un juez, cuantas menos interferencias haya en la toma de sus decisiones, más garantizada está la justicia que le ha de llegar al ciudadano, a cada ciudadano, a todos, pero esa independencia judicial requiere una vocación especial, de servicio, de democracia, de justicia, una vocación en ciertos momentos de entrega por la sociedad”, expresó.

El magistrado Tejeiro también dijo que la polarización, la violencia y las agresiones no pueden tener cabida en un escenario democrático.

“La polarización, el acudimiento al miedo, el acudimiento a la violencia, la agresión verbal y física deben dejarse de lado. Ellas no pueden tener cabida en un escenario democrático y pacífico como el que queremos tener en un país como el nuestro”, puntualizó.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a tener esperanza en el país u en las instituciones democráticas porque la mayoría de los ciudadanos están aportando a la justicia.