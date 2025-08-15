Ibagué busca ingresar a Mercociudades: red de gobiernos locales de América del Sur

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Alcaldía de Ibagué presentó ante Jorge Rodríguez, coordinador de la Secretaría Permanente de Mercociudades, la voluntad para que la ciudad entre a formar parte de una de las redes más importantes de gobiernos locales en América Latina.

Según la administración municipal, esta vinculación permitiría que la capital tolimense se posicione en escenarios internacionales, fortaleciendo sus capacidades para el ámbito público, desarrollo académico, económico y cultural.

“Queremos que Ibagué sea reconocida en el escenario internacional, destacando su potencial de crecimiento y con un aliado como Mercociudades, se pueden generar más oportunidades de crecimiento para la ciudadanía construyendo país desde los territorios”, dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Según Aranda, ingresar a Mercociudades abrirá las puertas a oportunidades de encuentros internacionales de diversos ejes temáticos de cooperación técnica y financiera a través de proyectos regionales e intercambios en espacios de experiencias exitosas entre ciudades, participación en espacios de proposición e incidencia política a escala mundial, visibilidad de buenas prácticas en otras partes del mundo y acceso a especialistas en diversas áreas de la gestión local.

“Nos sentimos muy honrados que Ibagué quiera formar parte de Mercociudades; aquí trabajamos para construir un tejido común, generando espacios de capacitación para el progreso de las ciudades, esperamos que Ibagué en un futuro no muy lejano haga parte de nuestra organización”, señaló Jorge Rodríguez, coordinador de la Secretaría Permanente de Mercociudades.

Para que Ibagué ingrese a esta red de ciudades se deberá presentar ante el Concejo de la ciudad un proyecto que avale el ingreso a esta organización Mercociudades.