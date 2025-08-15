Huila impulsa la citricultura como nuevo motor agrícola con proyección internacional

Neiva

El departamento del Huila cuenta con un gran potencial agrícola, destacándose como productor de café, cacao, piscicultura, arroz, frutales, apicultura, caña panelera, frijol y otros subsectores. En los últimos años, ha emergido con fuerza la citricultura, que ya supera las 3.000 hectáreas cultivadas y produce cerca de 28.000 toneladas anuales. Sus frutos han conquistado mercados internacionales, incluyendo países bajos europeos.

El Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, comento que “Se busca reforzar conocimientos en fertilización, aumentar la productividad por hectárea y afianzar la articulación con ASOHOFRUCOL, gremio clave en la cadena cítrica departamental. Las autoridades han manifestado su disposición para trabajar de la mano con los agricultores, promoviendo la innovación y fortaleciendo las buenas prácticas agrícolas”.

En materia fitosanitaria, el Huila avanza en estrategias preventivas para blindar sus cultivos. El ICA ha implementado programas de control biológico, como la liberación del parasitoide Tamarixia radiata, que ayuda a prevenir la propagación de plagas como el vector del HLB. Actualmente, el departamento presenta un panorama favorable en sanidad frutícola, lo que permite mantener la confianza de los compradores internacionales y asegurar la calidad del producto exportado.

Parte fundamental del éxito de la citricultura es el uso de semillas certificadas adquiridas en viveros autorizados por el ICA. Esta práctica garantiza plantas sanas, productivas y resistentes a enfermedades. La adopción de estas medidas, junto con la capacitación constante de los productores, asegura que el Huila continúe posicionándose como referente en la producción y exportación de cítricos, aportando al desarrollo económico y social del territorio.