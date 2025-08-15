Familias Guajiras impulsa 100 emprendimientos gastronómicos en Maicao

La Gobernación de La Guajira entregó 1.199 insumos productivos a 100 familias emprendedoras de Maicao y de los corregimientos de Carraipía, Paraguachón y Majayura, como parte del programa Familias Guajiras, una iniciativa social que ya ha impactado a más de 200 hogares en Maicao y Riohacha, y que proyecta llegar a más de 500 antes de finalizar el año.

La jornada contó con la participación del gobernador Jairo Aguilar, la gestora social Sara Daza y los beneficiarios.

“Desde el inicio de nuestro gobierno creímos en el poder de los emprendimientos como una vía real para transformar la vida de las familias. Hoy seguimos cumpliendo con hechos, llegando a cada rincón donde haya una madre, un adulto mayor o un joven con un sueño que merece ser apoyado”, expresó Aguilar.

Los kits entregados fueron definidos según las necesidades de cada negocio e incluyeron congeladores, mesas de acero inoxidable, carros para comidas rápidas, licuadoras, hornos, balanzas y calderos. Esta dotación es el resultado de un proceso de formación integral liderado por el chef Alex Quessep, que permitió a los emprendedores adquirir conocimientos culinarios y administrativos, además de herramientas para fortalecer su bienestar emocional y reconectar con sus propósitos personales.

Entre los testimonios, Carmen Ripoll, beneficiaria de Maicao, destacó que este apoyo les permitirá a muchas mujeres independizarse y superar situaciones difíciles.

Las familias beneficiadas se preparan ahora para participar en el Festival del Chivo, un evento que reunirá tradición, cultura y emprendimiento, y que será una vitrina para la gastronomía local y la economía de la región.

El programa Familias Guajiras continuará su recorrido por el departamento, reafirmando que el desarrollo también se construye desde la cocina, los saberes ancestrales y la resiliencia de quienes sostienen el corazón de los hogares guajiros.