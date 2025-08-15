Estos serán los cambios en la operación de Transcaribe, por el Reto Movistar Cartagena

Este domingo, Cartagena vivirá el Reto Movistar 2025, importante evento deportivo de talla internacional. Debido a los cambios viales que se adoptarán en la ciudad para la realización del evento, Transcaribe activará algunos desvíos en sus rutas este domingo 17 de agosto, entre las 6:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

RUTA A114 PORTAL – FLOR DEL CAMPO

En sentido Portal – Flor del Campo:

A la altura de la glorieta de El Pozón, los buses girarán a la izquierda y tomarán un contraflujo en el carril Bayunca – Cartagena, hasta la entrada de La Sevillana. Al ingresar a Flor del Campo, retomarán su recorrido habitual.

Se dejan de cubrir: los paraderos Urbanización La India y Estación Terpel.

La ruta mantiene su recorrido habitual en sentido Flor del Campo – Portal.

RUTA X106 VARIANTE-CENTRO

En sentido Centro – Variante:

Los buses realizarán su retorno operacional a la altura del patio de Cointracar (cra 122), y tomarán el carril Variante – Centro, retomando su recorrido habitual.

No se dejan de cubrir paraderos. La ruta mantiene su recorrido habitual en sentido Variante - Centro.

RUTA T102 PORTAL- CRESPO

En sentido Portal – Crespo:

En la glorieta de San Felipe, los buses girarán a la izquierda para tomar la Carrera 17 (Paseo Bolívar) hasta la Calle 61, tomar el puente Romero Aguirre, y retomar su recorrido habitual a la altura del CAI de Crespo.

En sentido Crespo – Portal:

En el CAI de Crespo, los buses girarán a la izquierda para tomar el puente Romero Aguirre, y seguir por la Calle 60 hasta la Carrera 17, y luego la Carrera 14 para retomar su recorrido habitual a la altura de Muebles Jamar, sobre la avenida Pedro de Heredia.

Se dejan de cubrir: las estaciones Centro y Chambacú, y los paraderos Parque de la Marina, Cancha Bambino, Teatro Heredia, El Boquetillo, Colegio Modelo de la Costa, carrera 1 entre calles 43 y 44, entrada al Cabrero, DATT, Edificio Altamar, Terrazas de San Sebastián, Global Center y la bomba Terpel, en sentido Portal – Crespo; y Corales de Indias, carrera 1 entre calles 47 y 46, Bellavista Hotel, El Cabrero, Costa Azul, frente al Parque Apolo y Boquete Paz Concordia San Diego, en sentido Crespo – Portal.

Se habilitará una parada provisional en la estación Lo Amador, mientras estén activos los desvíos.

El sistema invita a todos sus usuarios a planificar sus viajes con tiempo, y a estar atentos y activar las notificaciones en las redes sociales oficiales de Transcaribe y el canal oficial de WhatsApp “Transcaribe te informa”, para conocer en tiempo real cualquier novedad en la operación. El enlace del canal es https://whatsapp.com/channel/0029VawqMjFEKyZDzUcLa53Y.