Estos serán los cambios en la operación de Transcaribe, por el Reto Movistar Cartagena
El domingo 17 de agosto, el sistema aplicará cambios en varias de sus rutas, por la realización del importante evento deportivo internacional
Este domingo, Cartagena vivirá el Reto Movistar 2025, importante evento deportivo de talla internacional. Debido a los cambios viales que se adoptarán en la ciudad para la realización del evento, Transcaribe activará algunos desvíos en sus rutas este domingo 17 de agosto, entre las 6:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.
RUTA A114 PORTAL – FLOR DEL CAMPO
En sentido Portal – Flor del Campo:
A la altura de la glorieta de El Pozón, los buses girarán a la izquierda y tomarán un contraflujo en el carril Bayunca – Cartagena, hasta la entrada de La Sevillana. Al ingresar a Flor del Campo, retomarán su recorrido habitual.
Se dejan de cubrir: los paraderos Urbanización La India y Estación Terpel.
La ruta mantiene su recorrido habitual en sentido Flor del Campo – Portal.
RUTA X106 VARIANTE-CENTRO
En sentido Centro – Variante:
Los buses realizarán su retorno operacional a la altura del patio de Cointracar (cra 122), y tomarán el carril Variante – Centro, retomando su recorrido habitual.
No se dejan de cubrir paraderos. La ruta mantiene su recorrido habitual en sentido Variante - Centro.
RUTA T102 PORTAL- CRESPO
En sentido Portal – Crespo:
En la glorieta de San Felipe, los buses girarán a la izquierda para tomar la Carrera 17 (Paseo Bolívar) hasta la Calle 61, tomar el puente Romero Aguirre, y retomar su recorrido habitual a la altura del CAI de Crespo.
En sentido Crespo – Portal:
En el CAI de Crespo, los buses girarán a la izquierda para tomar el puente Romero Aguirre, y seguir por la Calle 60 hasta la Carrera 17, y luego la Carrera 14 para retomar su recorrido habitual a la altura de Muebles Jamar, sobre la avenida Pedro de Heredia.
Se dejan de cubrir: las estaciones Centro y Chambacú, y los paraderos Parque de la Marina, Cancha Bambino, Teatro Heredia, El Boquetillo, Colegio Modelo de la Costa, carrera 1 entre calles 43 y 44, entrada al Cabrero, DATT, Edificio Altamar, Terrazas de San Sebastián, Global Center y la bomba Terpel, en sentido Portal – Crespo; y Corales de Indias, carrera 1 entre calles 47 y 46, Bellavista Hotel, El Cabrero, Costa Azul, frente al Parque Apolo y Boquete Paz Concordia San Diego, en sentido Crespo – Portal.
Se habilitará una parada provisional en la estación Lo Amador, mientras estén activos los desvíos.
El sistema invita a todos sus usuarios a planificar sus viajes con tiempo, y a estar atentos y activar las notificaciones en las redes sociales oficiales de Transcaribe y el canal oficial de WhatsApp “Transcaribe te informa”, para conocer en tiempo real cualquier novedad en la operación. El enlace del canal es https://whatsapp.com/channel/0029VawqMjFEKyZDzUcLa53Y.