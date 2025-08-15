Emergencia sanitaria en el barrio María Gracia por daño en tubería de aguas negras

Cúcuta.

En el barrio María Gracia de Cúcuta, por lo menos 15 familias enfrentan una grave emergencia sanitaria debido al rebosamiento de aguas negras que invaden calles, solares y viviendas, luego de que se presentara una avería en la tubería madre que conduce las aguas residuales.

Álvaro Sánchez, uno de los afectados, relató que la situación se originó hace dos semanas, luego de unas obras comunitarias para la instalación de tuberías de aguas negras que, según él, se realizaron sin la infraestructura adecuada y sin cumplir con las medidas técnicas necesarias.

“Durante los trabajos rompieron el tubo principal y lo taparon con una lámina de zinc. Con el último aguacero, el material cedió, se represó el agua y empezó a devolverse hacia las viviendas más bajas”, explicó.

La comunidad asegura que el daño ha provocado que las aguas residuales ingresen incluso a cocinas y baños, generando olores nauseabundos y riesgos de enfermedades como dengue, sobre todo en niños y adultos mayores.

“Aquí ya han tenido que llevar menores al hospital por dengue. Estamos viviendo entre aguas negras, con un olor insoportable”, denunció Sánchez.

Los habitantes piden a las autoridades competentes que intervengan de manera inmediata para reparar el daño, realizar labores de fumigación y evitar un posible brote epidemiológico. “Sanidad debe venir ya. Esto es una bomba de tiempo y tememos que se convierta en una tragedia mayor”, advirtió el vocero.