Dos hombres judicializados por presunto porte ilegal de armas de fuego en Cartagena

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar a dos sujetos, en el barrio Olaya Herrera.

El primer operativo se llevó a cabo en el sector Ricaurte, donde fue sorprendido un sujeto conocido como ‘El Jhonatan’, de 32 años, quien tenía oculta en la pretina del pantalón un arma de fuego ilegal tipo revólver, con seis cartuchos de igual calibre.

De igual forma, en el sector El Yanes, fue capturado ‘El William’, de 31 años de edad, quien portaba arma de fuego ilegal, tipo revólver, con tres cartuchos, la cual sería utilizada, presuntamente, para cometer hechos delictivos en esa zona de Cartagena.

Los elementos incautados y los detenidos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 589 personas, logrando incautar 500 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.