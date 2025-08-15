Conozca el Plan de Manejo de Tránsito para este domingo con el “Reto Movistar” en Cartagena

Todo está listo para que Cartagena viva el evento de ciclismo aficionado más importante de Colombia: el “Reto Movistar” 2025.

Por esta razón, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), ha dispuesto un Plan de Manejo de Tránsito para garantizar el flujo vehicular y la seguridad vial durante el desarrollo de esta competencia deportiva.

Así será la movilidad

El domingo 17 de agosto, día del “Reto Movistar”, se aplicará contraflujo durante toda la jornada, desde las 4:30 a. m. hasta las 12:00 m., en la Avenida Santander, calzada norte (contigua al mar), desde la entrada de Bocagrande (antigua glorieta de Santander) hasta el sector de Las Ramblas en la Zona Norte.

En este tramo se prevé tráfico lento, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.

Desvíos

- Los vehículos que se desplacen desde El Cabrero o Marbella pueden circular por la carrera 3 del Cabrero, hacia la calle 47, hasta su lugar de destino.

- Los vehículos que se dirijan de Bocagrande a Crespo y al Aeropuerto Rafael Núñez pueden tomar la Avenida Blas de Lezo, continuar por la Avenida del Arsenal, la Avenida del Pedregal, el Puente Heredia, luego tomar la carrera 17 en Torices, y continuar por el puente Romero Aguirre hacia su destino. También podrán utilizar el contraflujo sobre la Avenida Santander hacia el barrio Crespo, aunque ésta tendrá tráfico lento.

- Los vehículos que se dirijan de Crespo a Bocagrande, deberán subir por puente Romero Aguirre hacia Cra 14 de Torices, pasando por Calle Nueva de El Espinal hacia Puente de las Palmas, luego por Puente Román , Calle Larga hacia Avenida Blas de Lezo, empalmando con la Cra 1ra de Bocagrande.

- Los vehículos que se dirijan desde Crespo hacia la Zona Norte deberán llegar hasta la estación de servicio Terpel, en Marbella, donde habrá paso controlado para incorporarse al contraflujo con dirección a la Zona Norte. Se aclara que la calle 70 de Crespo permanecerá cerrada a la altura de la carrera 9.

Es importante recordar que no se permitirá la circulación de vehículos dentro del sector amurallado del Centro Histórico hasta que finalicen las actividades del evento.

Se mantendrán pasos controlados a la altura de Las Tenazas. Durante el paso de los ciclistas no se permitirá el giro de vehículos desde la Avenida Santander hacia la calle 47 del barrio Marbella.

Recorrido del “Reto Movistar”

La carrera inicia en la Plaza de la Aduana (Centro Histórico) a las 4:30 a.m., continúa por la calle 32 hacia la carrera 2, bordea la muralla hasta llegar a la Avenida Venezuela, luego sigue por la Avenida Blas de Lezo, Avenida Santander y carrera 1 para ingresar a la Base Naval.

Posteriormente, los ciclistas tomarán el carril oriental de la Avenida Santander hasta conectar con la Vía al Mar.

Retorno para ciclistas

Para el retorno, los competidores tomarán la Avenida Santander (carril oriental) hasta la altura del Baluarte Santiago Apóstol, en la calle 33 (calle Baloco), para ingresar al Centro Histórico, posteriormente tomarán la Cra 2, calle 31A (Calle San Juan de Dios), Plaza de San pedro Claver para finalizar nuevamente en la Plaza de la Aduana.

Recomendaciones a viajeros

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte-DATT le recomienda a los viajeros que se dirijan al Aeropuerto Rafael Núñez (Crespo), programar sus desplazamientos con varias horas de anticipación para evitar contratiempos.