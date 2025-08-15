Comunidades marchan para exigir la paz en el Catatumbo

Catatumbo.

Más de 200 personas de distintas veredas de la zona rural del municipio de Tibú marcharon para exigir el cese de los actos criminales que afectan a sus comunidades en el Catatumbo. La movilización buscó visibilizar las amenazas crecientes contra líderes comunales y la situación de desplazamiento forzado que atraviesan varias familias.

David Barbosa, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tres Bocas, explicó que los conflictos han afectado profundamente a toda la región.

“Queremos la paz en nuestro territorio. Somos la representación de nuestras veredas y trabajamos día a día por nuestras comunidades, pero necesitamos que tanto el gobierno como los grupos al margen de la ley nos escuchen y pongan fin a este conflicto. Tenemos líderes y familias desplazadas, y algunos compañeros han tenido que abandonar sus veredas, dejando solas a sus comunidades”, aseguró Barbosa.

El dirigente advirtió que, si la violencia persiste, los líderes comunales podrían verse obligados a abandonar el territorio, sumándose a los más de 78 mil desplazados que ha dejado el conflicto armado en el Catatumbo.

“Primero pedimos a Dios que toque los corazones de quienes ejercen violencia para que haya paz en nuestra región. Cada comunidad, cada persona y cada líder merecemos vivir en paz; somos una tierra de paz y de prosperidad”, concluyó Barbosa.

La marcha reflejó la firme determinación de los habitantes del Catatumbo de mantener la esperanza de vivir en un territorio seguro y pacífico, a pesar de la amenaza constante de violencia que persiste en la región.