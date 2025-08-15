Comandante del Ejército rechazó ataque contra soldados en el sur de Bolívar

El General Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, se refirió al ataque con dron donde perdió la vida un uniformado.

“Condeno el cobarde ataque terrorista del GAO-ELN contra nuestras valientes tropas del Batallón de Selva N.° 48 en Santa Rosa, sur de Bolívar. El asesinato de nuestro soldado profesional Jhon Redondo Jiménez no quedará impune. A su familia y compañeros, les expreso toda mi solidaridad y respaldo", dijo el alto oficial.

Así mismo, expresó que los heridos reciben atención médica prioritaria. “Gracias al despliegue aéreo y terrestre, logramos ubicar a los 4 militares que estaban desaparecidos después de enfrentar con valentía este ataque indiscriminado; se encuentran bajo atención médica”, destacó.