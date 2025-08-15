Cobro de valorización continuará frenado: ¿Qué pasará con tutela del Invias?

El gobernador Eduardo Verano señaló en redes sociales que la decisión del Consejo de Estado es “justa y coherente” con los atlanticenses.

Verano indicó que “cobrar valorización solo afectaría a la zona costera del Atlántico. El fallo de la rama judicial nos permite seguir en la senda del progreso, el desarrollo turístico e inmobiliario, y la equidad social para todos”.

El gobernador expresó que “declarar improcedente la tutela del Invias nos ayuda a seguir impulsando el crecimiento de esta zona”.

Aun no se conoce de fondo la decisión del Consejo de Estado, en el aplicativo SAMAI (Sede Electrónica del Consejo de Estado) en donde se detallan los expedientes judiciales, se observa “sentencia declarada improcedente”.

El INVIAS había presentado una tutela ante el Consejo de Estado con el propósito de reactivar el proceso de cobro de la contribución de Valorización en la Vía al Mar entre Cartagena y Barranquilla, proyecto que se encuentra frenado por una medida cautelar a una acción popular presentada por el senador Carlos Meisel.

El cobro de la valorización ha tenido en contra al menos nueve acciones judiciales por parte de líderes comunales, dirigentes políticos y gremios económicos que consideran “ilegal” el proyecto.

Quienes argumentan la ilegalidad sostienen que el cobro de la valorización en la Vía al Mar es improcedente por extemporáneo, por falta de beneficio directo en muchos casos, por no haber cumplido la socialización previa, por posible doble financiación de la obra y por debilidad en el marco legal vigente tras el fallo de la Corte.

El proyecto piloto del gobierno

El gobierno ha dicho que la valorización se aplicaría para 140.966 predios distribuidos en varios municipios de Bolívar y Atlántico, incluidos Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia, Juan de Acosta, Tubará, Piojó, entre otros.

Alrededor del 40 % de los predios (propietarios en situación de pobreza moderada o extrema, estratos 1, 2, 3, unidades agrícolas familiares) están exentos del pago de la valorización