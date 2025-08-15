Cicuco se mueve: Ciclovía juvenil uniendo a la comunidad

En un despliegue vibrante de energía juvenil y espíritu comunitario, Cicuco fue testigo de una ciclovía que superó todas las expectativas, liderada con entusiasmo por la Policía Nacional de Colombia. Más de 70 jóvenes ciclistas se unieron para celebrar la actividad física y promover la convivencia pacífica en un ambiente seguro y lleno de alegría.

El evento, que contó con el valioso apoyo de la comunidad y diversas organizaciones locales, transformó las principales calles de Cicuco en un escenario de camaradería y diversión. Los participantes, pedaleando juntos, demostraron que el deporte y la unión son poderosos motores de cambio social y bienestar.

La Policía Nacional, junto con el Ejército Nacional, al tomar la iniciativa de organizar esta ciclovía, reafirma su compromiso con el bienestar de la juventud y la construcción de una sociedad más saludable y armoniosa. Este evento no solo promovió la actividad física, sino que también fortaleció los lazos entre la policía y la comunidad, creando un ambiente de confianza y colaboración, demostrando que están seguros, presentes y cercanos.

En palabras de una ciudadana de la comunidad, “Esta ciclovía es un ejemplo de cómo podemos unirnos para construir un futuro mejor para nuestros jóvenes”.

Por su parte el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado, añadió: “Estamos comprometidos con el bienestar de la comunidad y seguiremos trabajando para promover actividades que fomenten la convivencia pacífica y el desarrollo social”.

La ciclovía juvenil de Cicuco es un ejemplo inspirador de cómo el deporte y la participación comunitaria pueden transformar una ciudad, promoviendo valores positivos y construyendo un futuro mejor para todos.