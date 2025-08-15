Caravanas de Seguridad llegan a 25 municipios de Bolívar

En el marco de su política de cero tolerancias contra el crimen, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, informó que ya está en marcha la expansión de las Caravanas de Seguridad a más de 25 municipios del departamento, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional, prevenir delitos y recuperar la tranquilidad ciudadana.

“Desde principios de año planeamos este proceso porque queremos que nuestra fuerza pública se acerque a la ciudadanía, que comparta con ella momentos diferentes y que, al mismo tiempo, ejerza control en zonas críticas”, afirmó el mandatario.

La estrategia combina actividades pedagógicas y operativas. Durante el día, la Policía y demás autoridades realizan jornadas de sensibilización, charlas preventivas y llamados a la seguridad. En la noche, los equipos intervienen en barrios y sectores priorizados, realizando controles en establecimientos, allanamientos y operativos contra el microtráfico, con resultados positivos en materia de capturas.

“Estamos interviniendo más de 25 municipios. Esta estrategia nos va a ayudar a mejorar la percepción de seguridad y a devolverle la confianza a la gente”, precisó Arana.

Las Caravanas de Seguridad cuentan con el respaldo de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, Registraduría Nacional, Guardianes de Bolívar y funcionarios del área de rentas departamentales.