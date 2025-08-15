Cámaras de seguridad de Ibagué siguen sin mantenimiento

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Sergio Saavedra, director de Seguridad de Ibagué, afirmó que el proceso de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de las cámaras de seguridad se encuentra en la última fase.

“El proceso es para el mantenimiento de las 293 cámaras de seguridad de la ciudad de Ibagué, entre las que se van a intervenir están las LPR que son las de lectura y reconocimiento de placas que son indispensables”, dijo Sergio Saavedra.

El funcionario destacó que también se hará mantenimiento al centro de monitoreo y a todo el sistema del almacenamiento y respaldo que está en el CAD de la Policía Metropolitana.

“Para este mantenimiento se tiene prevista una inversión de $1.100 millones, cada oferente hará su propuesta económica, esperemos que se cumplan el objeto del contrato y se subsane la necesidad que tenemos”, aseguró Saavedra.

Se espera que el contrato luego de ser adjudicado se desarrolle hasta el termino de esta vigencia con fecha de terminación el próximo 31 de diciembre es lo que se tiene con el fin de poder adelantar este mantenimiento.

¿Qué pasó con el cartel de los más buscados de Ibagué?

En el cartel de los más buscados fue presentado hace una semana por parte de las autoridades locales, en el afiche aparecen los nombres de Carlos Julio Penagos Morales, Dina Lizbet Hernández Hurtado, Javier Bautista Daza y Jorgan Rodríguez Giraldo, todos según la Policía vinculados a casos delincuenciales de impacto en Ibagué.

“Esta es una estrategia con la Policía Nacional, ellos proporcionan las personas que realmente son los más buscados, ahí tenemos el cartel, esperamos que la partición de la comunidad los podamos ubicar por los delitos que se encuentran siendo requeridos”, puntualizó el director de Seguridad.

Las autoridades de Ibagué resaltaron que se tienen disponibles dos líneas 320 302 28 67 y 320 302 84 86 o también se puede entregar información a través del correo metib.sijin@policia.gov.co.