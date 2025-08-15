Armenia ya cuenta con operador del servicio de aseo en las instituciones educativas oficiales

Armenia

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación Municipal, informa a la opinión pública que, luego de surtir de manera satisfactoria todo el proceso contractual relacionado con el servicio de aseo en las instituciones educativas oficiales del municipio, adjudicaron la prestación de este servicio al Consorcio RyJ.

Con esta adjudicación, por $1.052.688.733 con recursos propios, la alcaldía garantiza la continuidad del servicio de aseo en todas las instituciones educativas oficiales de Armenia durante el resto del calendario escolar, contribuyendo así al bienestar, la salubridad y el adecuado desarrollo de las actividades académicas.

El secretario de educación de Armenia Antonio José Vélez en diálogo con Caracol Radio Armenia explicó “nos permitimos informar que en el día de ayer fue adjudicada el servicio de aseo para el consorcio RyJ de la ciudad de Bogotá por un valor cercano a los 1050 millones de pesos que de recursos propios el municipio de Armenia garantiza para cubrir el total de sedes educativas en el sistema educativo municipal.

Y agregó “Recordemos que esto es requerido para poder cubrir y complementar ya las auxiliares de servicio generales con las que cuentan algunas de nuestras instituciones educativas de Armenia y de esta forma se garantiza el servicio para la presente vigencia”

Transporte escolar

El titular de la dependencia de educación añadió que “Igualmente nos encontramos ya culminando el proceso para retomar el transporte escolar en cuatro de nuestras instituciones educativas a quienes la administración municipal les ha garantizado el servicio del mismo, en la institución educativa El Caimo Rural y las instituciones educativas urbanas Instituto Técnico Industrial, Santa Teresa de Jesús e INEM José Celestino Mutis”

Por valor cercano a los 350 millones de pesos, podremos garantizar que los niños, niñas y jóvenes que se benefician de este transporte puedan culminar de manera satisfactoria todo el año correspondiente al 2025.