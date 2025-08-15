Noticiero mediodía Cartagena

Ampliación de la Parroquia de Bocagrande cuenta con todas las licencias y permisos

En un comunicado se explicó la naturaleza del proyecto

La Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Bocagrande desea aclarar a la opinión pública y a los fieles, la naturaleza y propósito de su nuevo Centro Parroquial.

Este proyecto está concebido como un hogar para el encuentro, la sanación y el servicio, que busca fortalecer el tejido espiritual y social de nuestra comunidad.

Incluirá algunas dependencias que fortalecerán el objetivo central de este nuevo escenario pastoral y espiritual.

Contará con los siguientes ambientes:

  • Capilla del Santísimo para el encuentro íntimo y personal con Cristo.
  • Salones para reuniones, catequesis presacramentales y acompañamiento a las pequeñas comunidades y movimientos parroquiales.
  • Sala de velación digna para las familias.
  • Entornos seguros y enriquecedores para el cuidado y desarrollo de las familias, niños, jóvenes y adultos mayores.
  • Oficinas del despacho parroquial, casa cural y servicios complementarios a la naturaleza pastoral y social que requiere la comunidad.

El proyecto cuenta con todas las licencias y permisos exigidos por la ley, los cuales son de carácter público y pueden ser consultados en las entidades competentes.

Para garantizar la sostenibilidad de las obras sociales y pastorales, el Centro Parroquial cuenta con pequeños locales de apoyo, cuyas actividades son plenamente compatibles con la vocación del lugar tales como: tienda de artículos religiosos, floristería, cafetería, tienda de adornos sacramentales.

Los ingresos generados por estos espacios se reinvertirán íntegramente en el sostenimiento de la misión y las iniciativas sociales de la parroquia, permitiéndonos servir a más personas, especialmente a las más vulnerables.

Todos los interesados en conocer de primera mano el proyecto pueden comunicarse al correo: parroquiadebocagrande@gmail.com

