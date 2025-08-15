Acuerdo de voluntades para restaurar el Complejo Cenagoso de Cascaloa

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), en cumplimiento de la Sentencia T-163 de 2024, firmó un acuerdo de voluntades con la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia (COMENALPAC), la Asociación Agropesquera de Tacaloa (AGROPESTABO) y la Asociación Agropesquera de Las Brisas (ASOAGROPESBRIS).

El objetivo del acuerdo es definir lineamientos estratégicos y de gestión para la planificación y ejecución de procesos de restauración ecológica en el Complejo Cenagoso de Cascaloa.

Como primera acción, la CSB inició la entrega de 100.000 árboles nativos producidos en su vivero institucional, los cuales serán sembrados en zonas estratégicas para recuperar la biodiversidad y la funcionalidad de este ecosistema clave para la Mojana Bolivarense. Estas acciones hacen parte del Plan de Acción para la Solución Definitiva de la Problemática Ambiental y Social que afecta al complejo (2025–2027).

“La CSB ha gestionado con mucho esfuerzo la germinación de estas plántulas que ahora darán fruto en comunidades que realmente lo necesitan. Contribuir al reverdecer de esta zona es un orgullo y un compromiso con nuestro territorio”, afirmó Claudia Caballero Suárez, directora general de la CSB.

Compromisos del acuerdo

• CSB: suministro de plántulas y árboles nativos, asesoría técnica en siembra y cuidado, y capacitación comunitaria en técnicas de restauración.

• Comunidades: designar responsables para la siembra, garantizar el acceso a las áreas, participar en las jornadas y proteger las zonas restauradas.

El vocero de las comunidades, Omar Guarín Villazón, resaltó que el proyecto beneficiará 12 comunidades, 10.000 hectáreas de agua y más de 82 ciénagas, articulando esfuerzos para que la Corporación aporte los insumos (plántulas) y la comunidad ejecute las labores de siembra y cuidado.

Este esfuerzo se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Colombia (Convenio de Diversidad Biológica, Convención Marco de Cambio Climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015–2030), así como en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (2010) y el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que prioriza la recuperación de los ciclos naturales del agua para garantizar la seguridad hídrica, la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental.