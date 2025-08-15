A la cárcel dos presuntos sicarios implicados en homicidio de taxista en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal de la Unidad de Vida, presentó ante un juez de control de garantías de Cartagena (Bolívar) a Jhordan Pérez Murillo y a Brayan David Campo Arévalo, presuntamente comprometidos en el asesinato de un taxista.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 11 de agosto cuando la víctima se desplazaba en un vehículo de servicio público por el barrio Chambacú de La Heroica.

Al parecer, el conductor fue sorprendido por los procesados, quienes se movilizaban en una motocicleta desde la cual Campo Arévalo habría accionado el arma de fuego que terminó por causar la muerte del taxista, a pesar de haber sido llevado a un centro asistencial.

La Policía Nacional fue alertada sobre el crimen, lo que posibilitó la captura de los supuestos responsables, en la Avenida Pedro de Heredia. En su poder fue encontrada el arma de fuego que, se cree, fue utilizada para cometer el delito.

El ente acusador imputó a los procesados los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Ninguno aceptó los cargos. Por disposición judicial Pérez Murillo y Campo Arévalo cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.