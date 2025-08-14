Ya fue sancionada la Ley Huérfanos por Feminicidio: ¿De que se trata?

Colombia

Ya fue sancionada por el Presidente de la República la ley que busca brindar protección a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio.

Para 2025 “ya van 389 feminicidios, dejando 218 menores huérfanos. Ahora, esos niños y niñas no estarán solos: el Estado tiene la obligación de protegerlos.” expresó la Representante Juliana Aray Franco, autora de La ley de Huérfanos por Feminicidio.

¿De qué trata la Ley?

Es una norma que busca ayudar a los niños, niñas y adolescentes que perdieron a su mamá por feminicidio. Antes quedaban solos y sin apoyo del Estado. La representante expresó: “Esta es una ley que nace del dolor, pero se convierte en un acto de esperanza. Es justicia para quienes han quedado huérfanos no solo de madre, sino muchas veces también de Estado.”

¿Qué ofrece la Ley?

• Apoyo económico mensual para los menores que estén clasificados en los grupos A, B y C del Sisbén IV.

• Atención psicológica especializada y acompañamiento legal gratuito para los procesos judiciales.

• Acceso prioritario a educación, salud, cultura, deporte y programas de empleo.

• Prohibición expresa para que el feminicida pueda administrar recursos o beneficios de sus hijos.

• Creación de un registro nacional y una estrategia integral para garantizar el seguimiento y la atención de cada caso.