Tribunal Administrativo negó pretensión de demanda contra director regional del DPS

Cúcuta

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de una demanda de nulidad electoral en contra del abogado Carlos Alberto Bolívar Corredor.

Se trata de un medio de control promovido por el señor Óscar Mateo Caleño contra el acto administrativo de nombramiento de Carlos Bolívar como director regional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de Norte de Santander, nombrado el pasado 14 de mayo del 2024 mediante resolución por el director nacional.

El demandante consideró que el señor Carlos Bolívar no cumple con el requisito de 68 meses de experiencia profesional relacionada, según lo establecido en el manual de funciones de la entidad.

Sostiene que la experiencia del demandado como enrutador en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como delegado en el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, como abogado asesor en la Fundación Progresar, y en el Instituto Distrital para la Protección a la Niñez y la Juventud, no se considera experiencia profesional relacionada para el cargo de nivel directivo. Afirman que solo se pueden computar 8 meses y 20 días de su experiencia laboral en la Alcaldía de San José de Cúcuta, lo cual es insuficiente.

El demandado, a través de su apoderada, argumenta que desde que obtuvo su título de abogado en 2016 ha acumulado 77 meses de experiencia. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social asegura que verificaron los requisitos del señor Bolívar y que la designación se ajustó a las normas, por lo que el acto de nombramiento goza de presunción de legalidad.

Por ello el Tribunal decidió negar las pretensiones de la demanda. La Sala concluye que no se demostró que el demandado haya incumplido con el requisito. En consecuencia, se considera que el acto administrativo de nombramiento está ajustado a derecho.