Transportadores internacionales bloqueados por falta de póliza andina

Norte de Santander.

Transportadores de carga pesada que operan entre Colombia y Venezuela siguen paralizados por la falta de renovación de la póliza andina, documento obligatorio para el transporte internacional de mercancías.

La situación afecta a alrededor de 700 a 1.000 transportadores en los corredores Cúcuta–San Antonio, Maicao y el estado venezolano de Zulia, y aunque se anunció una prórroga de 90 días, ésta aún no se ha implementado de manera efectiva.

Eduard Rodríguez, vocero del gremio, explicó que la imposibilidad de tramitar la póliza mantiene detenidos los vehículos y la carga represada en las almacenadoras, lo que genera un impacto económico directo tanto para Colombia como para Venezuela.

“Dependemos de este trabajo para sostener nuestras familias y mantener la operación de nuestras empresas. La carga retenida afecta los ingresos del transporte, la importación y exportación de mercancías, y reduce los intereses que generan estas actividades en ambos países”, afirmó.

Además, Rodríguez advirtió sobre los riesgos legales para quienes intenten cruzar la frontera sin la habilitación vigente.

“Si pasamos sin la póliza, las autoridades colombianas podrían inmovilizar nuestros vehículos y aplicar multas que superan los 70 millones de pesos”, señaló.

El vocero señaló que, pese a que se habló de una prórroga de 90 días, el trámite aún no se ha hecho efectivo y no hay claridad sobre cómo será implementada. Esto mantiene al gremio en espera de una respuesta definitiva del Ministerio de Transporte de Colombia y del gobierno nacional, confiando en que se cumpla el acuerdo binacional con Venezuela.

Rodríguez insistió en la urgencia de atender esta situación para garantizar la continuidad del comercio, proteger la estabilidad económica de los transportadores y evitar un colapso logístico en la región fronteriza, clave para el intercambio de mercancías entre ambos países. “Necesitamos una solución rápida porque la parálisis no solo afecta al gremio, sino a toda la cadena comercial de la zona”, concluyó.