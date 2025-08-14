Entretenimiento

Suspenso y terror psicológico en la película “Rosario”

La cinta de Felipe Vargas es una coproducción entre Estados Unidos y Colombia, donde Rosario debe luchar contra el pasado de su familia para salvarse a sí misma y su alma.

Cortesía: Película “Rosario”

Cortesía: Película “Rosario” / Ana María Gallón

Ricardo Bedoya

El cineasta colombiano Felipe Vargas presenta su cinta “Rosario” una coproducción colombo estadounidense que atrae en la forma en que combina el suspenso y el terror psicológico. Se estrena el 14 de agosto en salas de cine colombianas, está protagonizada por Emeraude Toubia quien logra plasmar en pantalla la desesperación y momentos de angustia de su personaje. El elenco lo complementa David Dastmalchian y José Zúñiga.

Cortesía: Película “Rosario”

“Rosario”, una ejecutiva se ve obligada a pasar la noche con el cuerpo de su abuela Griselda que ha muerto. Mientras espera la llegada de la ambulancia y su padre Óscar, una fuerte tormenta de nieve la atrapa dentro del departamento. A medida que la noche avanza, fuerzas sobrenaturales, retorcidas y amenazantes que han poseído el cadáver de Griselda, comienza a atacar a Rosario, quien debe luchar contra todo, con lo que sabe sobre su pasado para salvarse a sí misma y su alma en un intento desesperado de romper el mal.

El terror llama a la puerta familiar por culpa de la brujería y un pasado turbio en “Rosario”, cinta rodada en Bogotá y que tiene una buena puesta en escena, que arrancará varios sustos a los asistentes. La cinta se entrena el 14 de agoto en salas de cine comerciales colombianas.

