Santa Marta aporta a la construcción de la primera Política Pública de Alimentación Escolar

Talleres para construir la primera Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia . UApA

Santa Marta

Santa Marta se sumó a las jornadas nacionales para formular la primera Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia lideradas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), los encuentros se llevaron a cabo los días 5 y 6 de agosto, reuniendo a más de 1.200 personas en diferentes ciudades del país.

En la capital del Magdalena participaron docentes, madres y padres de familia, comunidades étnicas, organizaciones sociales, autoridades locales y estudiantes. Todos aportaron ideas y experiencias para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con un enfoque territorial y sostenible.

Sebastián Rivera Ariza, director de la UApA, dijo que con estas acciones “estamos identificando las problemáticas que debemos atender para dejarle al país una política pública que garantice una alimentación escolar pertinente y digna, reconociendo las particularidades de cada territorio”.

Asimismo, destacó que se realizaron “talleres en Medellín, Apartadó, Cúcuta, Ibagué, Neiva, Manizales, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Yopal, en cada ciudad encontramos realidades distintas, pero todas con el compromiso de mejorar la alimentación de nuestros estudiantes”.

En los talleres se aplicaron metodologías participativas como matrices de causalidad, árboles de problemas y metaproblemas, con el fin de diagnosticar las causas estructurales y construir soluciones conjuntas. Estos insumos servirán para el diseño técnico de la política, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

La futura política se sustentará en cinco pilares: garantía de derechos, financiamiento sostenible, calidad nutricional, participación ciudadana y seguimiento riguroso. En Santa Marta, este proceso busca garantizar a niños, niñas y jóvenes una alimentación escolar digna y adaptada a sus realidades culturales y socioeconómicas.