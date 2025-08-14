Retraso climático en el Huila impulsa producción cafetera en julio

Neiva

El Huila avanza con el 90 % del grano recogido en el norte, centro y occidente, el sector cafetero registró un repunte significativo en julio debido a un inusual retraso en la cosecha del primer semestre. Factores como el frío, las lluvias y las variaciones climáticas postergaron la recolección prevista para mayo y junio, trasladándola a los meses de julio y agosto. Este ajuste generó un mes con altos niveles de producción a nivel nacional.

En el Huila, las cifras oficiales sobre el total de sacos recolectados aún no están disponibles. Sin embargo, se confirma que en las zonas centro, norte y occidente la cosecha de mitad de año presenta un avance cercano al 90 %. En el sur del departamento, el proceso continúa, incluyendo la recolección de la traviesa, que está próxima a concluir.

Ruber Bustos Ramírez, representante del Comité Directivo y Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros, comento que “la cosecha de mitad de año ya fue recogida en gran parte, pero su salida hacia los centros de acopio ha sido más lenta de lo habitual. El retraso en la entrega se atribuye principalmente a las condiciones climáticas que dificultaron el trabajo en las fincas. Esto ha generado que algunos datos de producción aún estén en consolidación”.

Se espera que el informe final sobre la cosecha del sur del Huila esté disponible la próxima semana. Los caficultores anticipan que, pese a los retrasos, el balance será positivo en términos de volumen. La expectativa del gremio es que la recuperación en la producción de julio compense las pérdidas generadas por el clima en el primer semestre.