Reportan disminución de pasajeros en el Catatumbo por inseguridad

Cúcuta

Las empresas de transporte en la región del Catatumbo reportan disminución de pasajeros por el temor que ha generado la crisis de inseguridad en la región.

Afirman que desde las empresas siguen trabajando para que las rutas no sean abandonadas, por lo que se sigue despachando el mismo número de vehículos.

“Nosotros no hemos dejado abandonar las rutas todavía del Catatumbo, estamos continuamente viajando, despachamos carros a diario a toda la zona del Catatumbo, Hacarí, La Vega, San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, pero de todas maneras el flujo de pasajeros ha sido intermitente, está bajita la gente que viaja por el tema de la inseguridad” dijo Luis Ascanio, gerente Cootranshacaritama.

A esto se suma el mal estado de las vías, lo que se ve aumentado por las afectaciones causadas por la ola invernal.

“Hay carreteras descuidadas, hay carreteras que se encuentran en buen estado, el invierno de todos modos ha afectado bastante, durante esta última semana ha habido bastante invierno en esta zona y ha afectado bastante las vías” puntualizó Ascanio.

Insisten en la necesidad de fortalecer la presencia de las autoridades en los corredores viales de la región.