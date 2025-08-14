Precio del café en Colombia HOY, 14 de agosto: ¡Sigue subiendo! Según la FNC

¡Subió! Precio café HOY 27 de junio en Colombia: valor de la carga en pesos y dólares, según FNC. Imagen de fondo de Canva

En Colombia el café es un insumo de mucha importancia, sobre todo, porque es una de las bebidas que más se consume dentro del país. Sin contar que, es uno de los granos más solicitados en el mundo.

La plataforma de estadística, Statista, dio a conocer en un informe publicado el 30 de abril del 2025, que el café es una de las bebidas más populares del mundo en la actualidad. Allí destacan que la cuna del café en Latinoamérica por el momento es Brasil, seguida de Colombia.

Lea también: Exportaciones de café sin tostar, aceite de palma y flores aumentaron un 26,2% durante mayo de 2025

Además, se menciona que los precios en el mercado global son importantes a la hora de exportar este grano a otras partes del mundo. El precio en Colombia puede variar.

¿Cuál es el precio del café HOY, 14 de agosto en Colombia?

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), presentó el precio base de mercado que se calculó de acuerdo a la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano, el cual establece una garantía para los cafeteros.

Hoy, jueves 14 de agosto, la FCN estableció según el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 en 2,670,000 COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 1️⃣4️⃣ de agosto 👉🏽https://t.co/7mfykA4Sdv pic.twitter.com/SRkXFw56Gu — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) August 14, 2025

Este nuevo precio representó una mejora significativa, pues el día de ayer, miércoles 13 de agosto, su precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 fue de 2,596,000 COP.

Por otro lado, el precio total de la pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.

Le puede interesar: Exportaciones de café sin tostar, aceite de palma y flores aumentaron un 26,2% durante mayo de 2025

Precio del café HOY en dólares

La plataforma Investing, presenta indicadores en tiempo real sobre lo que ocurre en distintos mercados y las posibles variantes que se den.

Recientemente mostró como el precio del café subió en un 2,10%, que en dólares sería aproximadamente una ganancia de 6,70 USD.

Asimismo, según la página, el precio del café en dólares se cotiza en 326,30 dólares estadounidenses.

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

Armenia : Carga $2,670,500 |Kilo $21,364 |Arroba $267,050

: $2,670,500 $21,364 $267,050 Bogotá : Carga $2,669,250 |Kilo $21,354 |Arroba $266,925

: $2,669,250 $21,354 $266,925 Bucaramanga : Carga $2,668,875 |Kilo $21,351 |Arroba $266,888

: $2,668,875 $21,351 $266,888 Buga : Carga $2,671,250 |Kilo $21,370 |Arroba $267,125

: $2,671,250 $21,370 $267,125 Chinchiná : Carga $2,670,375 |Kilo $21,363 |Arroba $267,038

: Carga $2,670,375 $21,363 $267,038 Cúcuta : Carga $2,668,375 |Kilo $21,347 |Arroba $266,838

: $2,668,375 $21,347 $266,838 Ibagué : Carga $2,669,625 |Kilo $21,357 |Arroba $266,963

: $2,669,625 $21,357 $266,963 Manizales : Carga $2,670,375 |Kilo $21,363 |Arroba $267,038

: $2,670,375 $21,363 $267,038 Medellín : Carga $2,669,625 |Kilo $21,357 |Arroba $266,963

: $2,669,625 $21,357 $266,963 Neiva : Carga $2,668,750 |Kilo $21,350 |Arroba $266,875

: $2,668,750 $21,350 $266,875 Pamplona : Carga $2,668,500 |Kilo $21,348 |Arroba $266,850

: $2,668,500 $21,348 $266,850 Pasto : Carga $2,668,500 |Kilo $21,348 |Arroba $266,850

: $2,668,500 $21,348 $266,850 Pereira : Carga $2,670,375 |Kilo $21,363 |Arroba $267,038

: Carga $2,670,375 $21,363 $267,038 Popayán : Carga $2,670,625 |Kilo $21,365 |Arroba $267,063

: Carga $2,670,625 $21,365 $267,063 Santa Marta : Carga $2,672,125 |Kilo $21,377 |Arroba $267,213

: Carga $2,672,125 $21,377 $267,213 Valledupar: Carga $2,669,750 |Kilo $21,358 |Arroba $266,975

Otras noticias: ¿Se avecina “La Era Dorada” del café colombiano en EE.UU. bajo la administración Trump?