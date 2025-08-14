Pitalito fortalece vacunación y educación contra fiebre amarilla y dengue

Neiva

El trabajo se ha desarrollado de forma articulada con instituciones públicas y privadas, garantizando el acceso sin barreras en los puntos de vacunación. Un equipo técnico municipal acompaña la estrategia para mantener un control minucioso y evitar casos confirmados de la enfermedad en el municipio.

En alianza con la Secretaría de Educación, se implementó la estrategia “Edúcate contra el dengue y la fiebre amarilla” en cuatro instituciones educativas. Más de 2.200 estudiantes de grados sexto y séptimo reciben formación a través de módulos incluidos en el plan de estudios. Las actividades combinan contenidos de biología, informática y lengua castellana, con el fin de generar conciencia y convertir a los alumnos en agentes multiplicadores del mensaje preventivo.

Según Yaneth Sofia Ortiz, secretaria de salud de Pitalito, comento que “como incentivo, los estudiantes que demuestren impacto en su comunidad podrán participar en una experiencia de ciencia y tecnología en Medellín, visitando el planetario y el Parque Explora. La meta es que cada participante produzca un video mostrando cómo aplica lo aprendido para reducir los criaderos del mosquito transmisor”.

En cuanto al dengue, la semana epidemiológica 31 reporta 619 casos, concentrados principalmente en la comuna 1 y en barrios como Ara Bonilla, Los Guaduales, El Encanto y El Porvenir. No se registran muertes por esta enfermedad, pero los esfuerzos se mantienen mediante intervenciones focalizadas, entrega de kits de limpieza, aplicación de larvicidas y visitas domiciliarias.