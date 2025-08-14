Parapolítico Álvaro García saldrá de la cárcel: Corte concede libertad por vencimiento de términos

JUSTICIA

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad al excongresista, Álvaro García, investigado por el delito de desplazamiento forzado agravado derivado de la denominada “masacre de Macayepo” en la región de los Montes de María entre los departamentos de Sucre y Bolívar.

La Corte estableció que se le cumplieron los 180 días para la etapa de juzgamiento, por lo que García podrá defenderse en libertad. Aunque dicho vencimiento de términos fue cuestionado por la Sala de diversas oportunidades por las “maniobras dilatorias” en las que incurrió la defensa de García.

En este proceso, la Sala de Primera Instancia tuvo una votación 2 a 3. En favor de la libertad votaron los magistrados Blanca Nélida Barreto y Jorge Emilio Caldas mientras que Ariel Torres salvó su voto.

Esta libertad por vencimiento de términos no significa que el proceso por desplazamiento forzado agravado finaliza, sino que podrá defenderse en juicio en libertad.

García ya había sido condenado a 40 años de prisión

Cabre resaltar que el parapolítico ya había sido condenado a 40 años de prisión por la misma Masacre del Macayepo por encontrarse como autor mediato de la matanza de 12 campesinos, el 14 de octubre del año 2000, a través del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas.

Se le encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, peculado por apropiación y homicidio simple.

No obstante, sobre esta condena de 40 años, un juez de ejecución de penas le concedió la libertad por lo que a la fecha solo pagó 19 años de su pena en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá.

¿Cuál fue la participación del congresista en la masacre de Macayepo?

Entre el 9 y el 17 de octubre de 2000, se produjo la masacre de Macayepo, ejecutada por paramilitares del “Bloque Héroes de los Montes de María”, de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-, en las veredas El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, entre otras, del corregimiento de Macayepo en comprensión municipal de El Carmen de Bolívar (Bolívar) y San Onofre (Sucre).

Dicha acción tuvo como propósito afianzar el dominio paramilitar en la zona y a su vez recuperar una considerable cantidad de ganado que fue hurtado al ganadero José Joaquín del Niño García Rodríguez por subversivos que operaban en la zona.

Para facilitar la incursión armada, el ganadero acudió al ex senador Álvaro Alfonso García Romero para que, prevalido de su dignidad de Senador, lograra que las autoridades militares del Departamento de Sucre omitieran cumplir su deber de contrarrestar el ataque paramilitar.