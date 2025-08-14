“Orgullo y Prejuicio” vuelve a salas de cine después de 20 años de su estreno

Desde el 14 de agosto, las salas de cine presentarán después de su estreno hace 20 años la bella cinta “Orgullo y Prejuicio” (Pride & Prejudice). Dirigida por Joe Wright, esta obra audiovisual se desarrolla con un apasionante romance, pero primero se dejarán de lado los prejuicios para que el amor florezca. La cinta está protagonizada por Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Talulah Riley, Rosamund Pike, Jena Malone y Carey Mulligan.

Cortesía: Película “Orgullo y Prejuicio” Ampliar

“Orgullo y Prejuicio” cuenta la historia de los Bennet, una familia inglesa que llevan una vida bastante cómoda en compañía de sus cinco hijas: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty y Lydia. Tras la muerte de su padre, la herencia familiar recae en el Sr. Collins, primo del Sr. Bennet, lo que pone en riesgo el futuro de las jóvenes. Preocupada por su bienestar, la señora Bennet se empeña por casar a sus hijas lo antes posible, buscando asegurarles sobre todo un futuro económico. Pero la situación da un giro inesperado cuando el magnate Sr. Bingley alquila una propiedad vecina en compañía de su hermana Caroline y el arrogante Sr. Darcy, quien se siente atraído fuertemente por Elizabeth.

La película romántica arranca lagrimas cuando las chispas del amor florecen, pero primero hay que superar el orgullo y prejuicio. En su aniversario 20, “Orgullo y Prejuicio” (Pride & Prejudice) regresa a las pantallas de cine en Colombia, un romance que no se pueden perder desde el 14 de agosto.