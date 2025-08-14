Detienen a un líder del Tren de Aragua responsable del asesinato de un opositor venezolano en Chile

Autoridades chilenas confirmaron la detención de Alfredo Henríquez, alias “Gordo Alex”, uno de los líderes de la banda transnacional Tren de Aragua, quien estaría vinculado al asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado en Santiago en marzo de 2024.

El detenido, también venezolano, en situación irregular e integrante de la facción “Los Piratas”, fue capturado tras varios operativos y allanamientos registrados por la Policía de Investigaciones y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Además, “Gordo Alex” es investigado por una serie de secuestros en la región central del país austral, donde se encuentra la ciudad capital.

El Tren de Aragua y el asesinato de un exmilitar venezolano exiliado en Chile

Ronald Ojeda, opositor del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago. Diez días después, sus restos fueron encontrados en un asentamiento irregular en la comuna de Maipú, una localidad periférica de la ciudad, sepultados bajo un bloque de cemento.

Un mes más tarde, el fiscal del ECOH, Héctor Barros, aseguró en televisión nacional que el secuestro y homicidio del exmilitar fue organizado y solicitado desde Venezuela.

A partir del inicio de las investigaciones, la tesis de la Fiscalía chilena, avalada por el Gobierno de Gabriel Boric, es que el asesinato de Ojeda se basó en un móvil político.

Así pues, “Gordo Alex” se suma a otros 25 detenidos de “Los Piratas”, facción desarticulada, según informó Barros. El fiscal apuntó que esta persona ocupaba un rol clave dentro del Tren de Aragua y está vinculado como presunto autor intelectual en el crimen de Ojeda.

Henríquez se encuentra en prisión preventiva y el próximo lunes será la audiencia en la que se formularán los cargos delictivos por los que tendrá que responder.

El deterioro de las relaciones entre Chile y Venezuela por el crimen de Ojeda

El Tren de Aragua, banda nacida en la prisión venezolana de Tocorón en Venezuela, se ha extendido por distintos países de la región como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades acusan a este grupo de cometer numerosos delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Las indagatorias por el secuestro y homicidio del exmilitar han deteriorado las relaciones entre Chile y Venezuela. El Gobierno venezolano evidenció la ruptura entre ambos países y solicitó en enero el cierre de los dos consulados chilenos “como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas” entre Santiago y Caracas.

Sin embargo, en la práctica, los vínculos estaban rotos desde agosto, cuando Maduro ordenó la salida de la diplomacia y cerró la embajada chilena en Venezuela después de que Boric calificase de fraudulentas las elecciones del 28 de julio de 2024.