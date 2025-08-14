Marcos Petro explica cómo las técnicas mínimamente invasivas están revolucionando la estética

El destacado cirujano plástico colombiano Marcos Petro, reconocido por su trayectoria internacional en cirugía estética y turismo médico, afirma que las técnicas mínimamente invasivas están transformando el concepto de belleza y rejuvenecimiento en 2025. Con procedimientos más seguros, naturales y de rápida recuperación, esta tendencia está marcando un antes y un después en el cuidado de la imagen personal.

El pasado 15 de mayo, Petro recibió la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el Salón Boyacá del Congreso de la República de Colombia, un reconocimiento otorgado por el Congreso por su destacada innovación, su aporte a la cirugía estética y su papel como referente del turismo médico colombiano. Este homenaje resalta no solo sus logros profesionales, sino también su contribución a posicionar a Colombia como destino líder en procedimientos estéticos de calidad internacional.

Según Petro, la demanda de tratamientos mínimamente invasivos ha crecido exponencialmente gracias a la combinación de tecnología avanzada y técnicas de precisión. “Hoy, los pacientes buscan resultados naturales con el menor tiempo de recuperación posible. Esto ha impulsado el desarrollo de procedimientos que no requieren cortes extensos ni hospitalización”, explica.

Entre las técnicas más solicitadas, el cirujano destaca el uso de bioestimuladores de colágeno para mejorar la firmeza de la piel, la aplicación de neuromoduladores para suavizar arrugas y los tratamientos con láser para unificar el tono y la textura cutánea.

Petro señala que estas intervenciones no solo mejoran la apariencia, sino que también elevan la autoestima y el bienestar emocional. “La estética no es superficialidad, es salud emocional y confianza personal. Cuando un paciente se siente bien con su imagen, proyecta seguridad en todos los aspectos de su vida”, comenta.

Además, recalca que las técnicas mínimamente invasivas permiten retomar las actividades cotidianas en cuestión de horas o pocos días, evitando las largas recuperaciones que solían asociarse a la cirugía estética tradicional.

El experto insiste en que la clave está en la correcta evaluación de cada paciente y en la personalización de los tratamientos. “No hay un protocolo único. Cada rostro y cada cuerpo cuentan su propia historia, y el trabajo del cirujano es respetar esa individualidad mientras optimiza los resultados”, afirma.

El reconocimiento otorgado por el Congreso de la República de Colombia a Marcos Petro no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de investigación, perfeccionamiento técnico y compromiso con la excelencia médica. Su visión de una cirugía estética responsable y su impulso al turismo médico han impactado positivamente la economía y la reputación del país.