Líderes sociales del Catatumbo continúan denunciando ataques

Se reconoce que el riesgo para quienes ejercen liderazgo comunal es alarmante. Foto Redes Sociales.

Cúcuta

La muerte de los líderes sociales de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo Cayetano Pedroza Molina y Jhon Esneider Pabón Osorio en el municipio de Tibú volvió a generar las alertas en la región frente a la ola de ataques que sufren los representantes de las organizaciones sociales.

En un duro comunicado esta asociación responsabiliza al ELN de ser el responsable de estos dos homicidios a los que califica como crímenes cobardes perpetrados contra civiles en indefensión.

Manifiestan que “las voces fueron silenciadas por las armas de quienes quieren imponer el terror mientras el Estado guarda silencio o se limita a la retorica. En el territorio solo queda un rastro de muerte, silencio y miedo”.

Al mismo tiempo denunciaron que pese a que se cumplen siete meses de cruda violencia, la Unidad Nacional de Protección no ha otorgan ninguna medida efectiva de protección a los líderes sociales, ni a las personas en riesgo inminente en el Catatumbo.

El doble homicidio de los líderes se presentó en la vereda Llano Grande, jurisdicción del municipio de Tibú, al norte del departamento en la región del Catatumbo, Norte de Santander.