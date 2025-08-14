“¡Les falta poco!”: vallas ciudadanas en Bogotá y Medellín encienden el debate político

En Bogotá y Medellín aparecieron varias vallas gigantes con un mensaje que no pasa desapercibido: “¡Les falta poco!”. FUERA.

Los avisos van acompañados de un reloj y unas imágenes alusivas a funcionarios del actual gobierno nacional y un exalcalde.

Se trata de un movimiento ciudadano que comenzó la cuenta regresiva para el fin del mandato de Gustavo Petro.

La iniciativa, que cobró fuerza tras el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, busca recordar a los colombianos que “los ciclos políticos no son eternos” y que se requiere abrir paso a nuevas alternativas de liderazgo.

Sus impulsores preparan una ofensiva digital y foros abiertos bajo el nombre “Diálogos de País” para invitar a los colombianos a debatir sobre el futuro del país en medio del actual proceso electoral.