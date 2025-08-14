Jóvenes del Catatumbo se reunirán en Teorama para construir paz territorial

Catatumbo.

El municipio de Teorama, en Norte de Santander, será sede del primer encuentro regional de jóvenes del Catatumbo, “Jóvenes que construyen paz”, que se realizará los días 15 y 16 de agosto de 2025 en el Centro Recreacional de la localidad.

La llegada de las delegaciones y de representantes institucionales está prevista para hoy, 14 de agosto, previa caravana desde Ocaña.

El coordinador del encuentro, Freiner Cuevas, explicó que el objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer las distintas formas organizativas juveniles de la región, potenciando su participación e incidencia en la política pública de juventud y en la construcción e implementación del acuerdo de paz.

Además, busca crear un espacio de análisis colectivo de las problemáticas que enfrentan los jóvenes ante las graves crisis humanitarias de la zona, así como articular propuestas comunes y visibilizar su rol protagónico en la paz territorial.

Durante el encuentro, se trabajarán cinco ejes temáticos: territorio, juventud, campesinado y sostenibilidad ambiental; conflicto armado y paz; participación política y representación juvenil; género, diversidad y prevención de violencias; y educación, empleo y sostenibilidad. Las actividades incluyen mesas de trabajo, actos culturales, una velatón por la paz el 15 de agosto y presentaciones artísticas de los diferentes municipios participantes, entre ellos Tibú, Sardinata, San Calixto, Ocaña y el Tarra.

El 16 de agosto se realizará la instalación general del foro con presentaciones culturales, palabras de líderes juveniles y un panel central donde se discutirán los logros y planteamientos del día anterior. Posteriormente, los participantes regresarán a sus municipios siguiendo un cronograma de salidas escalonadas.

En cuanto a la logística, cada joven debe traer implementos para dormir y utensilios para recibir sus alimentos. Para los menores de edad, se requiere el consentimiento firmado por sus padres o tutores.

Cuevas destacó que este encuentro busca, sobre todo, fomentar el reconocimiento mutuo entre los jóvenes, fortalecer sus organizaciones y garantizar su participación activa en la construcción de un futuro de paz y desarrollo para el Catatumbo.