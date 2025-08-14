Jamundí: mujer fue brutalmente agredida por su expareja en presunto ataque de celos

Una nueva denuncia de violencia de género sacude al municipio de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. Dayana Urrea, una joven de 29 años, asegura haber sido brutalmente agredida por su expareja sentimental, quien además es el padre de su hijo, en lo que sería un ataque motivado por los celos.

Según el testimonio de la víctima, la relación había terminado hace aproximadamente cuatro meses. Sin embargo, en días recientes intentaron retomar la reacción. Fue durante una salida nocturna que la situación se tornó violenta.

“Luego de estar en un establecimiento para adultos, salimos a comer pasada la medianoche. Pensé que había perdido mi celular, pero él lo tenía. Al reclamarle, comenzó una discusión y me lanzó contra la pared. Más adelante, intenté irme en la motocicleta, pero no me lo permitió. Al dejarla caer, me atacó a golpes, especialmente en el rostro. Sobreviví a Dios gracias y porque la comunidad salió a ayudarme. Me azotó contra el piso y, con sus rodillas en mi pecho, intentó asfixiarme”, relató Urrea.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Dayana se recupera de las lesiones físicas, aunque aún presenta contusiones en la cabeza y hematomas en diversas partes del cuerpo.

“Lo que me dice Medicina Legal es que estoy evolucionando bien. Me preocupaba mi ojo porque no podía ver, pero ya se está aclarando. Tengo muchos moretones y una fuerte contusión en la cabeza”, agregó.

Karen Duque, jefe de la Oficina de Equidad de Género del municipio de Jamundí, rechazó y condenó los hechos. Además, confirmó que la víctima está recibiendo acompañamiento psicológico y legal a través del Consultorio Rosa.

“Extendemos nuestra solidaridad e invitamos a todas las mujeres a denunciar. Apenas conocimos el caso por redes sociales, nos contactamos de inmediato con la víctima para brindarle apoyo y articular acciones con las autoridades competentes”, concluyó Duque.

Este caso se suma a la agresión física y el abuso sexual sufridos por una joven de 20 años en la zona rural de Buenaventura el pasado fin de semana, un hecho que conmocionó al país debido a la brutalidad del ataque, registrado por cámaras de seguridad. El presunto agresor fue capturado y enviado a prisión.