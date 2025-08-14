Incendio en taller de Bucaramanga: dos personas resultaron heridas y tres motos quemadas

Bucaramanga

En las últimas horas en un taller de motos del barrio Gaitán de Bucaramanga, ubicado en la calle 17 con carrera 10, se registró un incendio que dejó dos personas heridas con quemaduras de primer y segundo grado, además tres motos totalmente quemadas.

Al parecer, se produjo el fuego cuando estaban en trabajos de soldadura en el taller, una chispa cayó en material inflamable que había en el lugar.

¿Qué sucedió?

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, la emergencia fue reportada a través de una llamada telefónica. Cuando las unidades llegaron al lugar, encontraron que las llamas ya habían sido parcialmente controladas por la comunidad, evitando que se propagaran a viviendas cercanas. Sin embargo, los bomberos debieron realizar labores de enfriamiento y remoción de material caliente para prevenir un posible rebrote.

Diego Rodriguez, director de Bomberos de Bucaramanga, menciona: “También, nos encontramos con dos personas lesionadas, un hombre con quemaduras en las manos y otro con quemaduras en su rostro”.

En el interior del establecimiento se encontraban tres motocicletas, las cuales fueron consumidas en su totalidad por el fuego, así como una cabina de pintura que quedó destruida. La estructura del local también sufrió daños considerables debido a la intensidad de las llamas.

El balance preliminar deja dos personas heridas: ambos hombres, trabajadores del taller, que resultaron con quemaduras de primer y segundo grado en sus manos, mientras intentaban apagar el fuego antes de la llegada de los organismos de socorro. Fueron valorados por personal médico en el lugar y trasladados a un centro asistencial