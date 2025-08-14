Identifican la persona que murió en un enfrentamiento con la Policía en Ibagué

Ibagué

El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, entregó nuevos detalles del caso en el que una persona murió tras enfrentarse a uniformados de la Policía Metropolitana en el sector de Boquerón al sur de la capital del Tolima.

“Una persona fallece en medio de un actividad de la Policía, se tiene un reporte de registros en la zona de Boquerón. Una persona es requerida por la Policía, esta persona emprende la huida, es perseguido y es dada de baja”, dijo Espín.

El funcionario resaltó que la persona que perdió la vida portaba un arma de fuego calibre 45 de fabricación alemana “Un calibre 45 es de uso privativo, no es para particulares, esta persona tenía antecedentes por extorsión, fuga de presos y adicional estaba con casa por cárcel”.

Finalmente, Francisco Espín, secretario de Gobierno de la capital del Tolima, resaltó que las autoridades tienen conocimiento que Lebaniel Bonilla Zapata de 32 años al parecer pertenecía a un grupo delincuencial dedicado a la extorsión.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la muerte de esta persona que se enfrentó a la Policía?

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que en medio de la atención de un requerimiento de ciudadano en el barrio Boquerón, se registró un enfrentamiento entre uniformados de la Metropolitana y unos sujetos que se encontraba armados.

“El 12 de agosto del presente año en el sector de Boquerón recibimos la alerta de dos sujetos que posiblemente se encontraban armados, al llegar a la zona a verificar esta información se encuentran con que uno de ellos al notar la presencia policial derriba los policías de la motocicleta lo que genera que pidan apoyo a una patrulla para que llegara a apoyarlos”, dijo el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

A la vez mencionó que “La patrulla llega encuentra a esta persona y lo persigue en zona boscosa en el sector de los Túneles de Boquerón, cuando el policía ingresa es recibido a fuego por este delincuente”.

En el informe revelado por parte de las autoridades se indica que la Policía reacciona hiriendo a esta persona que de inmediato fue trasladado al centro asistencial más cercano donde minutos más tarde fallece.