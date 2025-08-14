Gobierno sale en defensa del Pacto Catatumbo

Cúcuta

El gobierno nacional salió en defensa de las acciones que se han trazado para el cumplimiento del Pacto Catatumbo y que ha tenido reparos de organizaciones sociales.

Antonio Avendaño, director de ordenamiento y desarrollo territorial del Departamento Nacional de Planeación dijo a Caracol Radio que “con esto, queremos responder a las inquietudes que podrían tener las comunidades que han acompañado desde hace dos años este pacto”.

“Este es el primer pacto que firma el gobierno del cambio, el primero con las comunidades y el pueblo Barí. Históricamente los pactos territoriales o este tipo de instrumentos de planeación en Colombia se firmaban de manera particular” dijo el funcionario.

Explicó que “en este acaso firmaron ademas de las autoridades legalmente constituidas, firmaron ASCAMCAT, Asuncat, sisca, el pueblo Barì, los firmantes de paz, además de los alcaldes de los once municipios y 23 caciques del pueblo Bari”.

Indicó que este es el trabajo democrático que lleva su tiempo, pero que la sociedad civil, las comunidades quedan con ese documento, ese compromiso del Estado Colombiano para cumplir con los proyectos definidos en el pacto Social por la transformación del Catatumbo.

Dijo además que “más que una veeduría es la gobernanza, las comunidades hacen parte del consejo directivo del pacto, la gente no solo quiere el proyecto, sino la decisión de a donde va ese proyecto, quienes van a intervenir, como se va a ejecutar ese proyecto, ese es el poder ciudadano que emana la constitución y el acuerdo de paz”.

Y advirtió que “el acuerdo de paz no se estipula sobre la realización de estas transformaciones productivas en los municipios Pddet, y donde hay una intervención de las comunidades, de las organizaciones sociales que están en los territorios”.

Finalizó manifestando que “el tema de gobernanza se hace con la concertación, y las autoridades territoriales, el gobernador, organizaciones sociales y el pueblo Barí y después se aplica el reglamento, el plan de inversiones y las acciones que se deben orientar en el marco de este pacto”.