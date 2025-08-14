Gobierno refuerza medidas de seguridad en La Plata tras atentado contra congresista huilense

Neiva

Con antelación se había convocado un Consejo de Seguridad en el municipio de La Plata, el cual se desarrollará en dos jornadas. La primera contará con funcionarios del alto gobierno, incluido el Ministerio del Interior, para evaluar la presencia del Estado en las zonas afectadas por la alteración del orden público. La segunda, programada para el sábado, será encabezada por el ministro de Defensa y la cúpula de la fuerza pública, junto a autoridades locales, con el fin de adoptar medidas concretas que devuelvan la tranquilidad a los huilenses.

El Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, comento que “La seguridad, como bien público, debe ser garantizada por el Estado a todos los ciudadanos, con especial atención en las zonas más golpeadas por la violencia. Este refuerzo de acciones surge tras el intento de asesinato contra el representante a la Cámara Julio César Triana. El presidente de la República ha reiterado la instrucción de brindar mayor protección a quienes piensan diferente a él, dejando claro que la fuerza pública custodia las vías y territorios sin distinción política”.

Las medidas de protección incluyen tanto acciones individuales como colectivas. En el caso del congresista, la Unidad Nacional de Protección, junto con la Policía Nacional, coordina su esquema de seguridad personal. En cuanto a las acciones colectivas, estas buscan garantizar un ambiente seguro en todos los lugares a los que se desplace. Cabe resaltar que el atentado ocurrió en un sector donde ya se había previsto realizar un consejo de seguridad regional, el cual fue reprogramado para el sábado y ampliado al nivel ministerial.

En lo corrido del año, la fuerza pública ha identificado más de 300 integrantes de grupos armados ilegales intentando ingresar al Huila, no solo por el occidente, sino también desde el Caquetá y el norte del departamento. Entre los resultados recientes se destaca la neutralización de cabecillas y reclutadores de menores, principalmente indígenas de la comunidad Páez, quienes eran entrenados y enviados a zonas como el Caquetá y el Guaviare.