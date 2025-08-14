Gobierno modifica la planta de personal de Bienestar Familiar

Como parte del proceso de mejoramiento salarial y el fortalecimiento de los equipos para proteger a niños, niñas y adolescentes, el gobierno expidió el decreto para modificar la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, luego de las gestiones realizadas por parte de la directora Astrid Cáceres, en articulación con el ministerio de hacienda, igualdad, y el departamento de función pública.

A través de esta nueva medida se crean 113 nuevas defensorías de familia, las cuales se van a fortalecer con la inclusión de más de 450 profesionales universitarios, de los cuales, la distribución de los cargos los realizará la dirección general del instituto.

Esto también implica la mejora salarial para 208 profesionales y de las capacidades técnicas del instituto en todo el país.

Según la norma, a los empleados cuyos cargos se suprimen en este decreto, se les garantizarán los derechos y garantías laborales, en los términos previstos en la normativa vigente.

Además, se establece que estas modificaciones e incorporaciones, se realizarán conforme con las disponibilidades presupuestales de cada vigencia, y mientras se efectúe la norma, los trabajadores deberán seguir cumpliendo las funciones asignadas a los cargos que vienen desempeñando y continuarán percibiendo la remuneración señalada para el respectivo empleo.