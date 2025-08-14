Fenalco rechaza advertencia de EE.UU. para no viajar a Norte de Santander

Cúcuta

Comerciantes de Norte de Santander rechazan el pronunciamiento del gobierno estadounidense en el que advierte a sus connacionales de no viajar al departamento.

A pesar de no involucrarse en temas políticos, sí temen que estos mensajes tengan un impacto negativo para los sectores comerciales de la región.

“Nosotros los empresarios y los comerciantes de Colombia, venimos muy preocupados por la forma como se manejan las relaciones exteriores por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, aunque somos afectados por ese tipo de decisiones, no nos queremos involucrar directamente en lanzar criterios que nos puedan afectar en nuestra vida comercial. Sí lamentamos que el gobierno americano y otros gobiernos estén destacando en sus nacionales la prohibición o la alerta de no venir al país y a las regiones nuestras” dijo a Caracol Radio Sergio Palacios, presidente de Fenalco.

Se suman a los llamados para que los visitantes sigan llegando al departamento dados los esfuerzos de las autoridades de mejorar las garantías de seguridad y generar tranquilidad en el comercio local y extranjero.

“Lo que queremos es mostrarle al mundo que si bien tenemos unas zonas especiales donde se recrudece la violencia en ocasiones, nosotros podemos movilizarnos, ir a nuestros trabajos, generar comercio, generar desarrollo. Es una ciudad que tiene una dinámica hoy en día propia. Tenemos que tratar entre todos mostrar esa parte positiva y desvirtuar de alguna manera que esas apreciaciones de los gobiernos extranjeros puedan aplicarse. Que la gente venga, que venga con confianza al país y a Cúcuta” puntualizó Palacios.