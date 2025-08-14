Fedegan denuncia invasión de tierras que serian compradas para los indígenas

Neiva

El argumento de los campesinos es que el gobierno nacional no les entrega las tierras prometidas, por eso invaden las posibles compras de terrenos que serian destinadas para los indígenas. Los casos más recientes se presentaron en los municipios de la Argentina y la finca “El cedro” , en el municipio de la Plata.” Una cosa es los predios que se están negociando con la Agencia Nacional de Tierra y otra cosa es las finca y los predios de propiedad privada, no solo de los ganaderos, de cualquier campesino que vemos que peligrosamente se puede seguir generando más invasiones en el departamento del Huila”, expresó el general retirado de la Policía Fernando Murillo Orrego, estratega de Seguridad de FEDEGÁN.

La invasión de tierras de los ganaderos ha sido continua en lo corrido de los años 2.024-2025, a la fecha se han presentado mas de 70 invasiones en el territorio nacional , siendo los casos más recientes el de los dos municipios en el departamento del Huila, dijo Murillo.

Para el estratega de seguridad de los ganaderos, con estas medidas de hecho por parte de los campesinos, se está cometiendo un delito. “se necesita que las autoridades departamentales y municipales actúen en consecuencia de proteger, primero la vida y la integridad de las personas, los dueños de esta finca a los cuales ya están siendo amenazados y los han atemorizado estas mismas personas que están invadiendo y segundo, que en esa actuación institucional se respete la propiedad privada”.Agregó.

El frente solidario de seguridad y paz conformado por Fedegana a nivel país, ha buscado la solidaridad de ganaderos de la región, unido con las autoridades para solucionar este tipo de problemática, sin embargo se necesita más apoyo de las autoridades para poder actuar mas rápidamente ante estos hechos, puntualizó el oficial.