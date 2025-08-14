“Estoy desesperada”: madre busca a su hijo desaparecido en Bucaramanga

Bucaramanga

Desde el pasado jueves 7 de agosto de 2025, se encuentra desaparecido Juan Sebastián Beltrán García, un abogado de 30 años, luego de salir de una cita médica en la Clínica Psiquiátrica Isnor, ubicada en el norte de Bucaramanga.

¿Cómo fueron los hechos?

De acuerdo con el testimonio de su madre, Nubia García, ella lo acompañó a una cita, pero al momento de salir, Juan Sebastián decidió caminar solo, supuestamente en dirección a su casa. Sin embargo, nunca llegó a su destino y desde entonces no se tiene rastro de su paradero.

“Lo llevé a la clínica, lo recibió un médico general, lo revisó y lo envío para la casa, pero no estaba bien, él estaba en su estado de manía, ya que él sufre de un trastorno bipolar, por lo que era lógico que no iría a la casa. Salimos a la puerta de la clínica y él tomó camino. Yo no lo pude alcanzar porque sufro de la cadera, no puedo caminar rápido, quedé ahí“, agregó la madre de Juan Sebastián.

El joven, quien padece trastorno bipolar, fue visto por última vez en inmediaciones del Parque del Agua. Según el testigo, Juan Sebastián caminaba sin rumbo fijo, se mostraba desorientado, además advierte que tenía otro aspecto físico, pues tenía un nuevo corte de cabello.

“Está con una camisa naranja, una sudadera azul y tennis, tiene un nuevo corte, al parecer”, detalló Nubia García.

La Policía Nacional emitió un cartel de búsqueda con su descripción física: contextura fornida, piel blanca, cabello corto liso color castaño oscuro, ojos medianos de color café oscuro, orejas grandes, nariz y boca medianas, labios medianos, rostro ovalado y una estatura aproximada de 1.95 metros.

García ha estado buscando a su hijo durante estos días por diferentes lugares de la ciudad, sin embargo, aún no se conoce el paradero de Sebastián, por lo que hace un llamado, ya que dice estar desesperada.

“Lo he buscado en el centro, en muchos lugares, pero realmente ya no sé qué hacer. Yo tengo una situación delicada que me impide estar caminando mucho. Es difícil, no tengo a nadie, yo solo vivo con él. Estoy sola”, menciona Nubia entre lágrimas.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para que, si tienen información que pueda ayudar a localizarlo, se comuniquen de manera inmediata a la línea telefónica 314-361-7586.