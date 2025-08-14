“Estamos viviendo una nueva oleada de ataques”: presidente de CAF sobre magnicidio de Miguel Uribe

Cartagena

En el marco del décimo Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI en Cartagena, el presidente de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), Sergio Díaz-Granados lamentó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y aseguró que este hecho es una advertencia para Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“El cobarde asesinato de Miguel es una advertencia respecto al espiral de violencia, de confrontación y de retraso democrático en el que puede sumirse Colombia. Las palabras de María Claudia Tarazona ayer durante las exequias retratan esa historia de dolor que hoy estamos repitiendo”, expresó.

Sergio Díaz-Granados indicó que el país está viviendo una nueva ola de ataques contra el debate de las ideas y se encuentra en una línea roja que no se debe cruzar.

“La muerte de Miguel no puede ser una más, tampoco la de quienes defienden sus ideas de forma pacífica. Estamos viviendo una nueva oleada de ataques contra la expresión más viva de la democracia, que es el debate de las ideas. Hay una advertencia muy clara, una línea roja que no debemos cruzar, que el dolor y la violencia no pueden normalizar”, puntualizó.

El presidente de CAF resaltó en su discurso que el trabajo de los empresarios es un insumo para que seguir construyendo una sociedad más justa, próspera y desarrollada.