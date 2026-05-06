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06 may 2026 Actualizado 15:16

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Murió Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Ted Turner. Foto: Getty Images.

Ted Turner. Foto: Getty Images. / Najlah Feanny

Ted Turner. Foto: Getty Images.

AFP

Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, ha fallecido a los 87 años, según informó la empresa este miércoles.

La Cable News Network dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias de última hora las 24 horas del día, alcanzado fama en todo el mundo con su cobertura de la Guerra del Golfo a principios de los años 1990.

Noticia en desarrollo.

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