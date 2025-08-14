Contar la verdad es más difícil que esparcir mentiras, es la hora del buen periodismo: Joseph Oughourlian

En el marco del de la 81ª Asamblea Nacional de la ANDI que se desarrolla en Cartagena, el CEO del Grupo Prisa, Joseph Ogurlian hizo una férrea defensa del periodismo, de realizar esta labor con responsabilidad y calidad, con el objetivo defender los derechos de la sociedad y fortalecer el ejercicio de la democracia.

Así mismo, habló de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación para luchar contra la desinformación y para la protección de las libertades civiles. Además destacó las inversiones que proyecta el Grupo Prisa en Colombia, que contribuyen a dinamizar la economía y generar empleo en el país.